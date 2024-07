Alburni attestato di benemerenza a tre personaggi illustri per il supporto culturale e sociale alla comunità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa docente Valentina Tortora, il fotoreporter Michele Amoruso e lo storico Generoso Conforti. Sono i tredeglia cui il sindaco del Comune di Postiglione, Carmine Cennamo e l’amministrazione comunale, hanno attribuito e consegnato nelle scorse ore, undiper l’impegnoprofuso per lapostiglionese. Un riconoscimento importate per i tre cittadini postiglionesi. Tortora, docente da anni impegnata nele nell’ambito, è promotrice di iniziative socioculturali per il territorio salernitano. Amoruso invece, è un fotografo da decenni specializzato nei reportage di cronaca e di eventi locali e nazionali.