Parigi 2024 il Dream Team USA regala subito spettacolo con LeBron e Durant | Serbia travolta 110-84

(Di domenica 28 luglio 2024) IlUSA alzala voce all’esordio nel torneo di basket maschile delle Olimpiadi di. La nazionale a stelle e strisce travolge la110-84 e si prende il primato nel girone C, dove in giornata la sorpresa Sud Sudan è riuscita ad imporsi sul Portorico. Allo Stadio Pierre Mauroy di Lille è un parterre di stelle. Occhi puntati ovviamente sul tre volte MVP NBA Nikola Jokic, che in carriera ai Giochi Olimpici può vantare un argento a Rio 2016, ma i 20 punti del fuoriclasse dei Denver Nuggets non bastano ad unache nel primo quarto si porta sul +8. Dall’arco però gli Stati Uniti sono quasi infallibili. E il primo canestro olimpico della carriera di Steph Curry non può non essere una gran tripla (5-10), la prima di tre a segno in una gara da 11 punti per la stella dei Warriors. Protagonisti assoluti sono gli altri due campioni attesissimi.