Tragedia al villaggio olimpico morto Lionel Elika Fatupaito | il dramma che segna i giochi

(Di sabato 27 luglio 2024) Choc a Parigi 2024., allenatore di Boxe di Samoa, èall'età di 60 anni alper arresto cardiaco. L'uomo si è sentito male venerdì mattina mentre si trovava con gli atleti a Saint-Denis. A nulla è servito il pronto intervento dei vigili del fuoco. Unaalle Olimpiadi. Come riportano i media francesi, l'allenatore si trovava nella sua stanza con un atleta quando si è sentito male intorno alle 10:20. Lo ha riferito una fonte della polizia. Nonostante il rapido soccorso da parte dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza,per "cause naturali". Sempre stando ai media francesi, non è stato posto alcun ostacolo medico-legale alla sepoltura. Le indagini sono state affidate alla polizia giudiziaria di Seine-Saint-Denis.