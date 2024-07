Prato la notte leggendaria del 1312 | quella del tentato furto della Sacra Cintola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 - Era latra il 27 e il 28 luglioquando Giovanni di Ser Landetto da Pistoia, meglio conosciuto con il nome di Musciattino, tentò di rubare il Sacro Cingolo custodito all’interno del duomo di, allora pieve di Santo Stefano. Come sappiamo quelnon venne portato a termine e la preziosa reliquia mariana è rimasta nella mani dei pratesi lungo sette secoli, fino ai nostri giorni. La festa posticipata. Proprio nella data del 28 luglio, ogni anno, la Chiesa difesteggia la Madonna sotto il titolo proprio «Del Sacro Cingolo». Quest'anno la ricorrenza cade di domenica, ma non essendo solennità, in cattedrale si celebra la messa festiva, propria del giorno.