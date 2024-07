Parte l’affondo per Antonucci L’agente | Cesena unica soluzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Già iniziata l’avventura in bianconero per l’ultimo arrivato Simone Bastoni. Ieri l’ex Spezia ha sostenuto le visite e da questa mattina sarà in gruppo per il primo allenamento con i nuovi compagni. L’ufficialità è attesa per oggi, quando saranno sistemate le ultime questioni burocratiche, così come in giornata dovrebbe arrivare anche quella di Joseph Ceesay, i suoi documenti sono arrivati in sede ed è pronto quindi il tesseramento dello svedese giunto in prestito con diritto di riscatto dal Malmö. Tutte le energie ora sono concentrate a chiudere la pratica Mirkoed ancora con lo Spezia si prova a trovare la quadra per una trattativa che va avanti da quasi un mese e che ha nella questione economica il nodo da sciogliere.