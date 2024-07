Il ministero della Guerra sporca la recensione | un simpatico delirio

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dopo le sue recenti produzioni, aspettarsi un film “storico” da Guy Ritchie era tutt’altro che prevedibile. Eppure, nonostante di (davvero) storico ci sia soltanto il contesto, Ilriesce a esaltarsi trovando un personalissimo equilibrio tra lo stile caratteristico del regista e il racconto di un mito tutto britannico. Il Ministry of Ungentlemanly Warfare non è soltanto facciata, del resto, e le basi su cui poggia sono solidissime – degne di un film, per l’appunto. Partendo da una premessa a dir poco affascinante, Ritchie ha fiutato l’affare e ha realizzato una bomba di purissimo intrattenimento, lontana da qualsiasi approccio documentaristico. Azione e violenza si legano in una folle danza dal ritmo serratissimo, colma di citazioni e soprattutto di carattere.