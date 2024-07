Giovanni Toti si è dimesso | Decisione irrevocabile Liguria verso nuove elezioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Genova, 26 luglio 2024 – Alla finesi èdalla presidenza della Regione. Unache è stata formalizzata questa mattina con una lettera in cui annuncia "dimissioni irrevocabili", missiva consegnata dall'avvocato Stefano Savi all'assessore Giacomo Giampedrone che a sua volta l’ha portata all’ufficio protocollo intorno alle 10,40., la sua storia: da giornalista Mediaset alla carriera politica L’ormai ex governatore dellasi trova agli arresti domicialiari nella sua villa ad Ameglia, in provincia della Spezia. Ora bisognerà fissareentro 90 giorni. La prossima settimana l'avvocato Savi potrà presentare una nuova istanza di revoca delle misure cautelari ai domiciliari, a distanza di oltre due mesi dal primo arresto per corruzione e a pochi giorni dal secondo per finanziamento illecito.