Roma | incontro positivo per il nuovo stadio presentato il video sui social

(Di giovedì 25 luglio 2024)25 luglio 2024 - Tutti gli ingranaggi della macchinasono perfettamente al lavoro, ognuno pronto a dare il massimo per il club. Nel centro tecnico di Trigoria Daniele De Rossi va a caccia di soluzioni per la prossima stagione, negli uffici e in giro per l'Europa Florent Ghisolfi coordina gli uomini mercato e cerca di regalare al proprio allenatore la formazione migliore possibile. Non solo loro però nella giornata di ieri infatti il vicepresidente in persona, Ryan Friedkin, insieme alla Ceo, Lina Souloukou, hanno incontrato il Sindaco di, Roberto Gualtieri, portando sulla scrivania del primo cittadino della Capitale lo scottante tema