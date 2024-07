Olimpiadi Parigi 2024 l’allarme di Israele | rischio di attacchi terroristici iraniani

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Continua il programma delledele un argomento sempre caldo è quello della sicurezza.ha avvisato la Francia suldi attentaticontro la delegazione israeliana da parte di terroristi legati all’Iran. In una lettera al ministro degli Esteri Stephane Sejourné citata dal Times of Israel, il capo della diplomazia israeliana Israel Katz lo ha avvertito di “un complotto sostenuto dall’Iran per attaccare la delegazione israeliana alledi”. E’ quanto riporta l’agenzia AGI. Gli atleti israeliani sono soggetti a protezione 24 ore su 24 da parte dei servizi di sicurezza francesi e sono anche sorvegliati da funzionari dello Shin Bet, a causa delle minacce di cui sono oggetto a causa della guerra a Gaza.