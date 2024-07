Kamala Harris gattara infelice e senza figli | è polemica sulla vecchia intervista di J D Vance candidato vice di Donald Trump – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 25 luglio 2024)? «Una». Fa discutere l’riaffiorata sui social in cui J.D., scelto dacome suoper la campagna elettorale in vista delle presidenziali di novembre, parla dell’attualepresidente americana e probabile candidata democratica alla Casa Bianca. L’risale al 2021 ed è stata rilasciata su Fox News in un programma condotto da Tucker Carlson, figura controversa del giornalismo americano e considerato vicino agli ambienti di estrema destra. Ladiriaffiorata online Nel suo intervento, J.D.critica l’operato dell’amministrazione Biden e parla degli esponenti del Partito democratico – tra cuie Alexandria Ocasio-Cortez, entrambe donne ma non madri – come di «un branco di gattarecon vite miserabili».