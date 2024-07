Hockey prato Galan convocato in Nazionale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Prestigiosa convocazione nellamaggiore azzurra per Lautaro. Il portiere italo-argentino dell’Città del Tricolore ha ricevuto la chiamata da parte del commissario tecnico Petr Bodnar per lo stage che scatterà domani all’Acquacetosa di Roma per poi concludersi nella giornata di domenica. L’appuntamento è propedeutico al torneo di qualificazione agli Europei Senior 2025, che si svolgerà a Dublino dal 22 al 25 agosto 2024, dove l’Italia affronterà i padroni di casa, il Galles, la Polonia, la Repubblica Ceca, Turchia, Malta e Lussemburgo.insieme ai pari ruolo Andrea Dell’Anno (Valchisone) e Francesco Guiggi, estremo difensore dei campioni d’Italia del Tevere Eur, si è guadagnato la convocazione grazie alle ottime prestazioni nell’ultima Serie A Elite, dove ha guidato i suoi alla salvezza.