Camera | domani conferenza stampa ex parlamentari su sentenza vitalizi ‘illegittima’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) –alle 11.30allapromossa dall’associazione exsulladel consiglio di giurisdizione di Montecitorio che ha rigettato i ricorsi contro la revoca dei. “Unaillegittima in contrasto con la Costituzione: è la prima volta che un cittadino italiano viene penalizzato per il passato retroattivamente e indiscriminatamente” e che, sottolineano gli ex“potrebbe costituire un precedente inquietante per tutti i pensionati”. L'articoloexsuCalcioWeb.