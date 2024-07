Assegno unico Italia deferita alla Corte di giustizia Ue dalla Commissione per discriminazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 25 luglio 2024) Laeuropea ha deferito l’didell’Ue sull’, perché considerato “discriminatorio”. La decisione di Bruxelles è arrivata in seguitorisposta di Romalettera di costituzione in mora inviata al Governo nel 2023, ritenuta insufficiente. Secondo l’esecutivo Ue, infatti, i requisiti per accedere al sussidio destinato alle famiglie viola i diritti dei lavoratori mobili di altri Stati membri. Laeuropea deferisce l’Nell’annunciare il deferimentodidell’Unione europea, Bruxelles fa riferimento al criterio per il quale l’e universale possa essere richiesto dai lavoratori che risiedono inper almeno due anni o con figli a carico residenti nel nostro Paese.