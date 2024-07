Tennis Vavassori-Errani coppia olimpica di doppio misto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (askanews) – Andreae Sara. Sono loro i componenti dellache rappresenterà l’Italia Team nel torneo didia Parigi 2024. Entrambi grandi specialisti, per il torinese classe ’95 si tratta della prima esperienzain carriera: oltre al, il numero 9 della classifica ATP digiocherà anche il maschile al fianco di Simone Bolelli. La numero 16 del ranking WTA di specialità è invece l’unica atleta Italia Team arrivata in Francia per disputare la quinta Olimpiade in carriera: nessuna come lei a Parigi 2024.è iscritta anche alfemminile con Jasmine Paolini. L'articolodiproviene da Ildenaro.it.