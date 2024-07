La sana noia del Novecento i tronisti di Balzac e gli effetti della dopamina sballata

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 23 luglio 2024) Ogni tanto qualche mio coetaneo si dimentica che chiunque abbia la nostra età sa come funzionava nel, mette su il tono eccezionalista, e s’illude d’autocertificarsi forme elevate d’intelletto con qualche frase come: i miei non mi facevano vedere la televisione, leggevo tutto il tempo. Chi c’era sa come andava in realtà. A nessun bambino degli anni Settanta è mai stato necessario limitare la televisione, perché la televisione era pochissima. C’erano un paio di cartoni animati, erano già gli anni Ottanta quando arrivò quella rivoluzione che erano “I simpamici”: ogni pomeriggio un telefilm per ragazzi, ohibò, esistevamo dunque anche noi e potevamo mezz’ora al giorno guardare “Arnold” o “L’albero delle mele”.