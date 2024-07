Giornalista aggredito tre militanti di estrema destra perquisiti dalla Digos di Torino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) A meno di due giorni dal pestaggio delAndrea Joly da parta di alcuni componenti di Casapound, sono scattate una serie di perquisizioni da parte delladi. Gli agenti sono entrati in tre abitazioni didie nel circolo l’Asso di Bastoni, sede nel capoluogo piemontese di CasaPound. Il cronista della Stampa era stato malmenato fuori dal circolo, in via Cellini, quartiere San Salvario, mentre stava faceva delle foto e girando dei video con il suo smartphone, durante la festa per i sedici anni del pub. La polizia sta cercando gli abiti indossati la sera dell’aggressione daidi CasaPound ripresi nei video del pestaggio. Al momento sarebbero tre le persone identificate come presunti autori dell’aggressione a Joly. Due di queste erano state già identificatenelle ore successive ai fatti.