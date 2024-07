Bridgerton | ecco il primo trailer della nuova stagione il protagonista sarà Benedict

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 23 luglio 2024) In seguito all’uscitaterzadi, la serie romance in costume di Netflix, tra i fan sono iniziate a circolare le teorie su quale personaggio si sarebbe basata la quarta. A rispondere a tutte le nostre domande è proprio Netflix stessa, che, tramite un video pubblicato sui suoi profili social, ci ha rivelato cheil. Gli indizi sul nuovoerano in realtà già presenti nella terza. Infatti, nel finale, mentre Eloise si prepara partire per la Scozia con Francesca, John Stirling e Michaela,afferma di non essere ancora pronto a “sistemarsi”.