Battiti Live le pagelle dei look del 22 luglio | Angelina osa 9 Elettra Lamborghini nude 8

(Di martedì 23 luglio 2024) Un nuovo appuntamento, “nel cuore della musica”. Così recita lo slogan di, tornato in prima serata su Canale 5 con una puntata che ha fatto divertire, ballare e cantare il suo affezionato pubblico. Ilary Blasi, frizzante come sempre, ha accompagnato i telespettatori – oltre ai presenti al fossato del Castello aragonese di Otranto – in un viaggio tra le hit più amate di questa estate, da Melodrama diMango a Storie brevi di Annalisa e Tananai. Ilary Blasi e Alvin in versione “matchy”, voto: 7 e mezzo Che siano grandi amici, oltre che colleghi, non è un segreto. Lo abbiamo visto durante le edizioni dell’Isola dei Famosi da loro condotte, ma anche astanno dimostrando un affiatamento che è proprio di poche coppie di conduttori.