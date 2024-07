Vasari sotto le stelle al museo d’arte medievale e moderna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Arezzo, 22 luglio 2024 – Il “Moonlight Festival on tour”, promuove uno special event in notturna ad Arezzo per celebrare il 450° anniversario dalla morte di Giorgio. Martedì 23 luglio alle ore 21 appuntamento alnazionale d'artein via San Lorentino, 8 con “le”. Un'iniziativa culturale grazie alla quale sarà possibile visitare le sale espositive di Palazzo Bruni Ciocchi, tra spettacoli e musica. L'evento è organizzato da Confesercenti con il patrocinio del Comune di Arezzo, della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, della provincia di Arezzo, la collaborazione della Direzione regionale Musei nazionali Toscana del MiC, della Strada dei Vini “Terre d'Arezzo”, dell'associazione rumorBianco e dell'associazione Scannagallo.