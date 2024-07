Rober l’attesa finalmente è finita Oggi alle 16 c’è il raduno al ‘Bertoni’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) E’ arrivato il momento: questo pomeriggio la Robur muoverà il primissimo passo della stagione 2024/2025, che la vedrà protagonista in Serie D. I bianconeri,16, si ritroveranno al Bertoni – nei giorni scorsi il Comune ha realizzato i lavori necessari a rendere l’impianto agibile, stamani una ditta specializzata si occuperà di pulire gli ambienti –, dove inizieranno a svolgere la prima parte della preparazione pre season. La squadra svolgerà la preparazione all’Acquacalda fino a domenica prossima, 28 luglio. Il giorno successivo, lunedì 29, si trasferirà a Castel Rigone – in Umbria, a un’oretta di macchina da Siena – sede ufficiale del ritiro bianconero. Lì rimarranno fino a mercoledì14 agosto, per poi rientrare in città qualche giorno dopo il Palio dell’Assunta, probabilmente lunedì 19 agosto.