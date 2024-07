Quarant’anni fa la tragedia dell’elicottero precipitato alle Cascate del Serio | era il 22 luglio 1984

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Valbondione. Avrebbe dovuto essere una giornata di festa. Nel giro di pochi istanti, invece, il 22si trasformò in un’immane. Resa ancor più grave, se possibile, dalla giovane età delle vittime. Due minuti dopo le 10 del mattino di quel giorno – una calda domenica d’estate inoltrata, come riportano i giornali dell’epoca – un elicottero alzatosi in volo un’oretta prima, con l’obiettivo di sorvolare la zona delledel(caratterizzate da un triplice salto che si sviluppa per oltre 300 metri di dislivello) oltre che per consentire a tre dei quattro occupanti di fare alcune riprese e foto, si schiantò improvvisamente al suolo, dopo essere rovinosamenteper un centinaio di metri. Alla guida del velivolo c’era il pilota Franco Valerio, 31 anni, nativo di Schio ma residente a Clusone.