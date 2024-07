Pepa indennità da 4 140 euro Assegno di fine mandato per Bravi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Definiti tutti gli atti burocratici necessari per l’insediamento della nuova giunta e del nuovo consiglio comunale di Recanati, oltre che del sindaco Emanuele, la macchina amministrativa si è messa in moto per regolarizzare anche gli impegni di spesa necessari per il buon funzionamento dell’ente. Il dirigente dell’area gestione risorse ha, quindi, assunto gli impegni di spesa necessari per l’erogazione mensile delledi funzione spettanti agli amministratori sulla base degli importi già stabiliti, a norma di legge, nel gennaio 2022. Per il sindaco, la giunta e il presidente del consiglio è stato, quindi, assunto un impegno di spesa complessivo, sino alladell’anno, di 83.118(compresa Irap) dando atto che l’mensile lorda corrisposta al sindaco ammonta a 4.140, al vice sindaco 2.277, agli assessori e al presidente del consiglio comunale 1.863