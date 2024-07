Giacomo Leone si candida alla presidenza Fidal 2024-28

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 22 luglio 2024), ex atleta italiano pluripremiato nell’atletica leggera, siper il-28, con l’intento di portare cambiamenti in una realtà in cui c’è tanto ancora da costruire., nato a Francavilla Fontana il 10 aprile 1971, è un ex maratoneta italiano che per anni ha partecipato a molte competizioni nazionali e internazionali raggiungendo moltissimi traguardi. Nel 1996 fu il vincitore della Maratona di New York, ma non fu l’unica importante competizione che lo vide protagonista. Infatti nella sua carriera atletica ha raggiunto anche un quinto posto olimpico e un settimo mondiale, ora ha scelto di competere per un’altra grande gara a livello nazionale ossia presentare la suatura per diventare il nuovo presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera per il periodo che va dalal 2028.