Tennis Berrettini trionfa a Gstaad | che balzo nel ranking

(Di domenica 21 luglio 2024) Secondo successo stagionale perdopo Marrakech. Chein classifica per il romano. Matteoè tornato. Dopo un periodo non facile, il romano conquista il suo secondo successo stagionale aconfermando di essere in crescita sia fisicamente che mentalmente. Delle risposte importanti erano arrivate con la vittoria contro Tsitsipas in due settimane, ma ora il trionfo finale conferma il fatto che il romano sta finalmente ritrovando il suo– cityrumors.it -foto AnsaUn successo che consente adi fare anche un bel salto in classifica. Matteo è tornato nei primi 50 al mondo ed ora proverà a continuare la scalata per provare a raggiungere i risultati di un tempo.Finale aa senso unico.