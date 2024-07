Real Betis Bellerin | Mi hanno dato della lesbica perché ho i capelli lunghi è doppiamente omofobo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) “Da calciatore, è normale essere trattati come degli stupidi. Midetto che gioco malepenso ai vestiti. Mipureho i, è“. È lo sfogo di Hectornel suo intervento al podcast En clave de Rhodes di Cadena Ser, parlando dei problemi derivanti dai social network. Il terzino ora in forza alè noto per non aver mai avuto paura di denunciare i problemi che fanno parte del mondo del calcio. Anche in questa occasione, ha sottolineato la carenza di empatia e di supporto nei confronti degli atleti: “Ci rendono delle macchine, ci alleniamo, siamo pronti a competere, ad essere produttivi, e l’aspetto personale scompare. Ci sono ancora squadre che non stanziano delle risorse per gli psicologi”.