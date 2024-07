Pallanuoto Waterpolo Camp che successo! I giovani a lezione da Carlo Foti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) E’ stata ancora una volta una vera e propria festa all’insegna di sport, condivisione, apprendimento, oltre che della natura e delle bellezze di casa. È andato in scena anche quest’anno il Cf, ilus dedicato allaorganizzato da coach, che continua a portare avanti una lunga carriera in veste di allenatore in riva al Golfo. Nella cornice di Porto Venere 20 ragazzi delle categorie under 12 e under 14 hanno imparato i segreti dellae hanno giocato per due intere settimane, cimentandosi anche con il salvamento, come futuri assistenti bagnanti, grazie alla collaborazione del fiduciario Fin Franco Muscarà. C’è stato spazio anche per un’amichevole contro una formazione californiana, che ha apprezzato la formula e le bellezze locali.