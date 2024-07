Kate Middleton ultime notizie | la Principessa nel mirino dell’attentatore di Trump

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 21 luglio 2024) Il ritorno dia Wimbledon ha regalato una nuova speranza al mondo. Lasi è infatti mostrata sorridente di fronte al pubblico che l’acclamava commosso per premiare il vincitore del Torneo maschile in qualità di patrona dell’All England Club, lasciandosi perfino andare a un piccolo cedimento che ha messo in evidenza la sua grande umanità. E sì, perché se prima della malattia era amata ora è diventata il punto di forza sul quale si gioca il futuro imminente della Monarchia britannica. La sua sicurezza, che fino a questo momento non ha mai scricchiolato, è stata messa in dubbio dalle recenti dichiarazioni della FBI che la mette in stretta relazione con l’attentatore di Donald, Thomas Matthew Crooks, finito al centro dell’attenzione degli investigatori per alcune foto rivenute sul suo computer.