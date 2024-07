Traduzione sbagliata La protesta di Iacometti nello studio tv

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) Trump annuncia nuove politiche per l'espulsione degli immigrati irregolari. Se ne parla durante la puntata di In Onda del 20 luglio. Inc'è anche Sandrodi Libero che contesta un servizio appena trasmesso dal programma. Nel mirino dic'è la cattivadella parola "deportation" che negli Stati Uniti non indica la "deportazione" ma l'"espulsioine di immigrati clandestini". #inonda "impropria", accusa die risposta di Luca Telese sulla parola 'deportation' nella campagna elettoralehttps://t.co/67aPSvASHF — La7 (@La7tv) July 20, 2024 "Negli Stati Uniti il termine "deportation" è utilizzato per "espulsione di immigrati illegali" - dichiara- Questo è il primo significato della parola su tutti i dizionari. Io credo che quella sia laesatta.