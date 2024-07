La finalissima sarà tra Vezzano e Folese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Definita anche ladel Torneo della Montagna Amatori. Si contenderanno il trofeo ile la. I primi hanno battuto il Real Scandiano per 1-0 con un gol rocambolesco di Lucchini nel finale, e hanno trovato questa rete proprio quando erano con l’uomo in meno a causa di un’espulsione; la(col solito folto e coloratissimo pubblico), invece, ha superato ai rigori (4-3) il San Cassiano dopo che nei tempi regolamentari non si era andati oltre lo 0-0. L’atto finale andrà in scena a Casina giovedì alle 21.30: prima, stesso campo e stesso giorno,in programma Gatta-Castelnovo Capitale (ore 20), ovvero ladella categoria Juniores. Completo anche i quarti delle semifinali del Montagna Giovanissimi: oggi, alle ore 20 a Baiso, ecco Roteglia-Carpineti (arbitra Carmine Apice con Guglielmo Spessotto e Cesare Bocedi).