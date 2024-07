Cani in montagna mai senza guinzaglio | il richiamo delle guardie Federcaccia Fvg

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 20 luglio 2024) Tante segnalazioni da parte di cittadini e proprietari di rifugi e malghe in merito a quanto accaduto a malga Pramosio giorni fa: duesi sono attaccati tra loro, con ferite per uno dei due proprietari. Salvatore Salerno, coordinatore regionale per il servizio di vigilanzaFvg, ricorda che i«vanno tenuti sempre alnei parchi cittadini, ma pure nelle località di. Con l’entrata in servizio di nuove, abbiamo intensificato i controlli, anche in merito alla vicenda di malga Pramosio, e saremo presenti nelle zone montane soprattutto nei mesi del turismo». L’obbligo per i proprietari, ribadisce Salerno, «è di utilizzare ile, nei casi indicati dalla normativa vigente, anche la museruola. La sanzione prevista per i trasgressori va da un minimo di 50 a un massimo di 200 euro».