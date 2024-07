Trump e il piano contro i migranti | Ci sarà una maxi deportazione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Donaldè ufficialmente il candidato del partito dell’elefantino per le elezioni presidenziali americane del prossimo 5 novembre. Nel suo discorso di accettazione a Milwaukee, durato un’ora e mezza – uno dei più lunghi della storia -,ha usato per la maggior parte del tempo toni più pacati del solito e ha ripetuto più volte alcuni concetti: primo fra tutti quello della difesa dei confini – “lanceremo la più grandedella nostra storia eterminato il muro con il Messico, bloccheremo l’invasione” – seguito dalla grandezza dell’America che va riportata al suo splendore.e ilDal palco della convention di Milwaukee, dove ha accettato formalmente la nomination repubblicana per le elezioni presidenziali del 5 novembre, Donaldlancia “la più grande operazione dinella storia del nostro paese”.