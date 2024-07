Ralf Schumacher gay la clamorosa bordata di Lewis Hamilton | Forse adesso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il coming out die il veleno di. In questa settimana nel mondo della Formula 1 s'è fatto un gran parlare dell'annuncio della propria omosessualità dell'ex pilota, fratello minore del mito Michael. Il 49enne, ex Jordan, Williams e Toyota, ha deciso di uscire allo scoperto pubblicando una foto di spalle insieme al giovane compagno su Instagram, seguita da un altro post di ringraziamenti per gli auguri ricevuti con foto che ritrae questa volta la coppia sorridente e felice. Tra tanti complimenti, non ci sono però quelli di, che dalla prossima stagione correrà proprio con la Ferrari che fu di Schumi "prima pensava che non fosse una buona idea lottare per i diritti.ha cambiato idea", ha commentato il pilota britannico, come sempre molto diretto e schietto, a costo di sembrare brutale.