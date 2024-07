Lollobrigida | Il Green deal metta al centro l' agricoltura senza rendere l' Europa meno competitiva

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 luglio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 19 luglio 2024 "? Un patto per l'ambiente. Chi può essere contrario? Bisogna però vedere cosa si fa per tutelare l'ambiente. Mettere all'è un modo per tutelare l'ambiente. Invecel'compeititva, sottoponendo le nostre imprese a regole talmente rigide che gli impediscono una produzione sostenibile, aumentando di conseguenza le produzioni in altre parti dal mondo è invece una scelta suicida. Chiediamo quindi che ci sia una maggiore attenzione all', come prevedevano anche i primi trattati. Sostenere l'significa tutelare l'ambiente a costo zero" lo ha detto il ministro dell'Francesco, a margine dell'assemblea nazionale di Coldiretti. Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev