Vasche idromassaggio Jacuzzi® | il lusso del benessere a casa tua

(Di giovedì 18 luglio 2024)è un brand che evocae relax. La storia del marchio inizia nel 1900 con i fratelli Jacuzzi che emigrarono dall’Italia agli Stati Uniti. Nel 1940, Candido Jacuzzi inventò una pompa per l’idroterapia per alleviare i dolori del figlio, dando vita alla prima vascacommercializzata nel 1956. Negli anni ’60, l’introduzione dei getti terapeutici integrati rese il marchio famoso, con celebrità come Elvis Presley e Marilyn Monroe tra i suoi utilizzatori. Oggi, grazie all’impegno verso l’innovazione, il design raffinato e l’alta qualità dei materiali, lecontinuano a essere leader nel settore; offrono un’esperienza disenza pari.