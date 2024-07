Orio al Serio domenica 21 luglio sciopero dei controllori di volo | orario e servizi garantiti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Bergamo, 182024 – Disagi in vista per viaggiatori in transito nell’aeroporto dial, nella Bergamasca:21, lo scalo sarà interessato da unodeidi. La protesta, avrà una durata di 4 ore (dalle 13 alle 17), e potrebbe causare ritardi e cancellazioni di voli. Durante losarannominimi previsti per legge, secondo l'elenco dei voli predisposto dall'Enac sulla base della normativa in vigore, nonché tutti i voli da e per l'aeroporto di Venezia. Previste 4 ore di astensione dal lavoro dalle 13 alle 17 La mobilitazione è stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl e Fast Av, e organizzata per protestare contro il mancato adeguamento dello scalo bergamasco al ruolo di aeroporto strategico, nonostante il gran sviluppo e aumento di voli registrato negli ultimi vent'anni.