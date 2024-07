LIVE Italia-Argentina 0-0 Amichevole volley 2024 in DIRETTA | inizia l’ultimo test match!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIETTA21:00 Atmosfera pazzesca, è il miglior viatico immaginabile verso un sogno chiamato oro olimpico. 20:57 Adesso è il momento degli inni nazionali. 20:54 Piccolo cerimoniale in corso con i protagonisti della medaglia di bronzo di Los Angeles 1984. 20:51 Si è conclusa la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per l’inizio del! 20:49 Resta da capire se questa sera il coach Fefè De Giorgi preferiràare anche altri giocatori o continuerà con il solito sestetto per ritrovare il ritmo gara. 20:46 Il sestetto che partirà titolare ai giochi è ormai definito: Giannelli in cabina di regina, Romanò opposto, Michieletto e Lavia in banda, Galassi e Russo al centro e Balaso libero. 20:43 Due giorni fa gli azzurri si sono messi bene in mostra di fronte al pubblico del PalaWanny di Firenze, superando l’senza concedere set.