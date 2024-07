Avevamo messo da parte 12 mila euro per il matrimonio lui li ha spesi tutti per l’addio al celibato e ora chiama me ‘egoista’ Lascia quel pagliaccio | il post su Reddit e i commenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024), addio ale addio al nubilato. Secondo il Mirror, la spesa media per queste feste con gli amici prima “del grande passo” è di 166 sterline anche se, oggigiorno, molte coppie decidono di fare insieme una festa coni loro amici, proprio per contenere i costi. Ma il tabloid britannico racconta una storia ripresa danella quale nessuno ha condiviso un bel niente, anzi, la coppia si sta per sfasciare proprio a causa delal. Il futuro marito ha infatti speso 10sterline (circa 11,800) togliendole al budget per le nozze. “Abbiamo risparmiato per il nostroe per la nostra luna di miele. In un anno abbiamovia unadei nostri stipendi e accumulato 10sterline che abbiamosul conto in comune“.