Sei turisti trovati morti in un hotel di lusso | Avvelenati con il cianuro nel tè

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Giallo in undia Bangkok. Sei persone sono state trovate morte in una stanza dell’Hyatt nella capitale thailandese. La polizia locale sospetta sia stato un membro del gruppo ad avvelenare gli altri, finendo però per uccidere anche se stesso. I test hanno rilevato la presenza di, sostanza chimica che interferisce con la capacità di usare l’ossigeno, sulle sei tazze di tè, nella teiera e nel sangue di uno dei deceduti. Lo scorso lunedì, giorno in cui la polizia thailandese ritiene siano avvenuti gli avvelenamenti, il gruppo aveva ordinato cibo e tè nella loro stanza al quinto piano. Quando il servizio è arrivato alla camera dei sei, il personale ha visto solo una donna di 56 anni, che non riteneva necessario servire il tè. Lo ha detto il vice comandante del Metropolitan Police Bureau, Noppasin Poonsawat.