Rimbambiden il libro sul presidente Usa Zanni | Il sogno americano è finito Pil in crescita? I cittadini faticano a fare la spesa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è un viaggio surreale nella presidenza di Joe Biden, cominciata con grandi propositi il 20 gennaio 2021. Un mosaico realizzato usando i momenti più controversi, a volte incredibili, che hanno caratterizzato più di qualsiasi altra cosa la sua presenza alla Casa Bianca (e la sua assenza, visto che ha trascorso circa il 40% del suo mandato in vacanza). L’autore Robertoè intervenuto, in diretta, insieme a Peter Gomez e al caporedattore de il Fatto Quotidiano Stefano Citati: “Il, il Paese è in declino evidente da tempo. Il Pil? Conta poco quando le persone non possono permettersi dila”.Strafalcioni, svarioni e cantonate dell’uomo più potente del mondoedizione Paperfirst, in edicola e in libreria (acquista qui) L'articolo, ilsulUsa.: “Il