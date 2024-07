Tennis Parigi 2024 Dopo 100 anni l’Italia tornerà a medaglia? Azzurri mai così forti al via di un’edizione olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Più dei tanti sport di nuova generazione che faranno il loro ingresso nel programma dei Giochi olimpici di, una delle discipline da seguire con maggiore attenzione in ottica italiana sarà il. Corsi e ricorsi storici si sprecano in un ambito dove il nostro Paese non ha mai vinto. Giustappunto in questi giorni, ricorre il centenario dell’unicaazzurra. Si tratta del bronzo conseguito da Uberto de Morpurgo proprio inna, quella del 1924. Il triestino sorvolò i primi tre turni, quindi dovette sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione del belga Jean Washer negli ottavi di finale, imponendosi 8-6 al quinto set.