Lazio Vecino | Lavoriamo bene Baroni ci dà energia

(Di martedì 16 luglio 2024) Matias, centrocampista della, è intervenuto ai microfoni diStyle Radio dal ritiro di Auronzo di Cadore: “Credo che stiamo facendo un buon lavoro. È normale che in questo periodo si lavori più forte del solito per ricaricare le gambe, conoscere il mister e i nuovi compagni”. “Penso che ogni anno si riparta con entusiasmo e voglia, l’abbiamo sempre fatto. Dobbiamo arrivare pronti all’inizio del campionato, è ciò che conta. Si lavora sull’aspetto fisico e tecnico-tattico in questi giorni per arrivare pronti alla caccia ai tre punti. Il mister e lo staff toccano tutti i fattori che compongono la struttura del giocatore: fisico, tecnica e tattica”, ha aggiunto l’uruguaiano.