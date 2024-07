Europei femminili 2025 tutte le squadre qualificate alla fase finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Le qualificazioni aglidi calciohanno offerto i suoi verdetti conclusivi: dopo l’ultima giornata, adesso sono note leche parteciperannodella competizione senza passare dagli spareggi. Tra queste c’è l’Italia di Andrea Soncin, vittoriosa in ultima istanza con la Finlandia a Bolzano e dunque di diritto ai gironi di Euro. Terze e quarte classificate ai gironi, invece, avranno una residua opportunità di far parte della competizione elvetica con un altro incontro andata e ritorno: in gara, in questo caso, anche ledelle leghe B e C. Di seguito la situazione generale ele Nazionali. NAZIONALIcome prime nei gironi: Spagna, Germania, Francia, Italia, Svizzera.come seconde nei gironi: Danimarca, Islanda, Inghilterra, Olanda.