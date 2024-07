De Luca e la battuta su Meloni | Con lei ho fatto la foto più costosa del mondo come il Salvator Mundi di Leonardo da Vinci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) “Ieri alla fine mi hanno anche chiamato per fare unagrafia. È lagrafia piùdel, mi costa 1,2 miliardi di euro.ildida”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De, a margine del viaggio inaugurale della Linea 6 della metropolitana di Napoli, tornando sullascattata ieri dopo la firma del protocollo d’intesa per Bagnoli tra la presidente del Consiglio Giorgiae il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in qualità di commissario straordinario di governo per il Sin Bagnoli-Coroglio. Deè stato chiamato sul palco daper lafinale; dopo la cerimonia, parlando con i giornalisti, ha rimarcato il ruolo della Regione Campania quale finanziatore del progetto di recupero di Bagnoli.