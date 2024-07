Offese a Liliana Segre | salta la presenza di Quatrano al convegno in Parlamento sulla Palestina

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 15 luglio 2024) Travolto da roventi polemiche politiche, in primo luogo da parte di Fratelli d’Italia e del Centrodestra, per un suo tweet contro, l’avvocato Nicolaresta a casa. Non sarà presente alsul confitto israelo-palestinese di martedì 15 luglio alla Camera dei deputati. In un post su X, pubblicato lo scorso 16 marzo,citava una tesi dello scrittore Laurent Guyénot, esposta nel suo scritto ‘La psicopatia biblica di Israele’, accompagnandola a una foto della senatrice a vita, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz e testimone della Shoah. In base a ciò che si comprende dalla pubblicazione del post, l’avvocato, sposando le tesi dello scrittore, sostiene che la senatricesia afflitta da una sorta di presunta ‘psicopatia collettiva’ che affliggerebbe lo Stato di Israele e tutti gli ebrei in quanto tali.