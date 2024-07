Copa America Argentina campione | Lautaro incorna la Colombia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sono sedici successi nellaper un’che dopo aver vinto l’edizione del 2021 (1-0 al Brasile nella splendida cornice del Maracana) conserva il titolo alzando al cielo il trofeo anche in questo 2024. Questa volta il palcoscenico è l’Hard Rock Stadium di Miami (USA) e l’avversario che si è inchinato all’Albiceleste è la, finalista a sorpresa di questa manifestazione. A Lione Messi e compagni basta, per così dire, una rete diMartinez messa a segno un instante prima dell’inizio dei calci di rigore. Festa grandissima tra i tifosi argentini, mentre è palpabile la delusione deini che attendevano questa giornata da tantissimi anni avendo vinto la competizione una sola volta e nel lontano 2001., sedicesimo titolo per l’: tanta delusione per ini (Credit foto – AFA – Seleccionpagina Facebook)La finalissima continentale non è partita sotto la migliore delle stelle.