Beautiful anticipazioni americane | Sheila sposerà Deacon

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 15 luglio 2024)puntate. Cosa succederà prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati ancora su, anche se stavolta la rossa non sarà al centro delle scene per le sue malefatte, ma per un evento tanto romantico quanto inatteso. La vedremo infatti pronta a pronunciare il suo “sì”, e lo sposo saràSharpe.muore? Come annunciano gli spoiler americani nella soap di Canale 5 vedremo la dark lady protagonista di un periodo abbastanza turbolento. In particolare le news che arrivano da oltreoceano rivelano cherischierà di morire. Tutto avrà inizio quando Sugar giungerà a Los Angeles. La donna vorrò vendicarsi sulla Carter, che l’avrà costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico per assumere le sue sembianze.