A 68 anni in pista Ballando con le stelle il famoso giornalista tv tra i concorrenti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024)con lenel cast. Da qualche settimana Milly Carlucci e il suo staff stanno lavorando per allestire una super nuova edizione del popolare show in onda il sabato in prima serata su Rai1. La giuria è stata confermata: Selvaggia Lucarelli sarà al suo posto insieme a Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Ma per quanto riguarda i? Beh, qualche nome è uscito fuori: la cantante Nina Zilli, poi l’ex politico ed attore Luca Barbareschi, i conduttori Massimiliano Ossini, Marina Morgan ed Enrica Bonaccorti, per non parlare della ‘Divina’ Federica Pellegrini. Recentemente Beppe Convertini ha fatto sapere che non rinuncerebbe a salire sul palco dicon lee proprio nelle ultime ore ecco spuntare il nome dele scrittore.