I corsi per dilettanti impazzano tutti vogliono mettere le mani in pasta Ecco cosa racconta chi della ceramica ne ha fatto un mestiere

(Di domenica 14 luglio 2024) Hadi smalti, luci e colori il suo universo, ma non da subito: «Ho realizzato video, sculture, ho dipinto, e ogni tanto incontravo anche la. Poi ha cominciato a prevalere con prepotenza e non l’ho più lasciata»Coralla Maiuri 67 anni, di Roma, che ora ha la sua azienda, fondata con il marito Filippo Massimo Lancellotti. «Laè un’arte minore – osserva – basata su un materiale che muta attraverso la magia alchemica del fuoco». Quando crea lo fa a casa, nel suo studio, con il forno. E l’idea arriva «da dietro le spalle per poi trasmettersi alle. Sono le antennenostra anima. Se le fai muovere, curi la parte più profonda di te». Un corso diper combattere lo stress e aprirsi alla creatività Xche passione: «Ho seguito la mia famiglia» Enza Fasano, 62 anni, è di Grottaglie.