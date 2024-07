Nascono le Olimpiadi degli eSport | il CIO ufficializza la novità si parte nel 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Siamo giunti a una vera e propria rivoluzione nell’universo sportivo: il CIO ha annunciato che nelsi disputeranno le prime. Il prossimo anno l’Arabia Saudita ospiterà la prima rassegna a cinque cerchi riservata agli sport virtuali. La designazione verrà ratificata nella 142ma sessione del Comitato Olimpico Internazionali, che avrà luogo a Parigi il 23-24 luglio alla vigilia dei Giochi che andranno in scena nella capitale francese. Thomas Bach, Presidente del CIO, ha dichiarato: “Siamo molto fortunati a poter lavorare con il Noc saudita per i giochi olimpici dis, perché ha una grande, se non unica, esperienza nel campo. I Giochi dis trarranno grandi benefici da questa esperienza. Collaborando con loro abbiamo anche assicurato il rispetto dei valori olimpici, in particolare per quanto riguarda i titoli dei giochi in programma, la promozione dell’uguaglianza di genere e l’impegno con il pubblico giovane, che sta abbracciando gli“.