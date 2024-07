La tappa 15 del Tour de France 2024 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Saint Mary Soulan, 13 luglio– Si sale ancora alde. Grande classico dei Pirenei nella15, con l’arrivo a Plateau de Beille che fa tornare alla mente dolcissimi ricordi per i fan di Marco Pantani. Fu qui, infatti, che nel 1998 il ‘Pirata’ lanciò la sua sfida a Ian Ullrich, staccandolo sulle prime rampe della salita e cominciando a rosicchiare minuti in classifica al tedesco. Preludio al ribaltone della miticadi Les Deux Alpes. Venticinque anni dopo Tadej Pogacar vuole scrivere la storia e portare a termine quella doppietta Giro-che nessuno ha mai più messo in bacheca dal 1998. A Saint Lary Soulan lo sloveno ha alzato la voce, portando una prima importante scrematura in classifica al. Pogacar ha messo le cose in chiaro con l’attacco finale che ha mandato in difficoltà Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, ora decisamente più staccati in classifica generale.